«Яблочный день» наступил по народному календарю

09:16, 02 января 2023, ПАИ

Память Игнатия Богоносца чтит Русская православная церковь сегодня: так называли Игнатия Антиохийского, жившего в I–II веках. Об этом пишет портал calend.ru.

На Руси этот день посвящался дому, где человек родился и вырос. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь своё жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

Также эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа месяца, когда созревают яблоки.

По народным приметам, человек, который родился в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Впрочем, пообщаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех.