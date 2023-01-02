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Общество

Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году

Главное нововведение 2023 года — это начало работы с 1 января Социального фонда России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, льгот, услуг и обязательств. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Главная цель — повысить качество обслуживания граждан. То есть происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка», — пояснил эксперт.

Также в 2023 году произойдёт индексация пенсий. Так, с 1 января будут повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам, кроме этого, произойдёт перерасчёт доплат к пенсиям на основе обновлённых значений прожиточного минимума в регионах, сообщает агентство «Прайм».

С 1 февраля увеличится сумма единовременных денежных выплат для льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежная стоимость набора соцуслуг.

С 1 апреля произойдёт перерасчёт суммы в рамках социального и государственного обеспечения.

На 1 августа запланирована индексация страховых пенсий работающим пенсионерам. Новая сумма выплат будет определяться на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год.

Повышение пенсий военных пенсионеров на основе показателей прогнозной инфляции начнётся 1 октября 2023 года.

«Таким образом, к концу 2023 года средний размер страховой пенсии должен составить 21 862 рубля. 7 567 рублей — на таком уровне будет установлен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии», — уточнил юрист.

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2023 году составит 14 лет. Количество пенсионных баллов, необходимое при подаче заявления на пенсию, составляет 25,8 балла. Один пенсионный балл в будущем году будет равен 126,13 рубля.

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