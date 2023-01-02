Актёр Marvel Джереми Реннер находится в критическом состоянии после несчастного случая

10:15, 02 января 2023, ПАИ

Американский актёр Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза в фильмах киновселенной Marvel, пострадал в результате инцидента, связанного с неблагоприятными погодными условиями. Его состояние оценивают как «критическое, но стабильное». Об этом сообщил портал «Дедлайн» со ссылкой на представителя актёра.

«Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии, ранее сегодня во время уборки снега он получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями», — сказал представитель актёра порталу, передаёт ТАСС.

По данным издания, Реннера доставили в больницу воздушным путём. Что именно случилось с актёром, неизвестно. Инцидент произошёл в районе города Рино в штате Невада. Отмечается, что на населённый пункт во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

Джереми Реннер наиболее известен кинозрителю по ролям в фильмах «Повелитель бури», «Город воров», «Охотники на ведьм» и по фильмам кинофраншизы Marvel, включая ленты «Тор» и «Мстители».