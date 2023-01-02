Новая школа на улице Юбилейной в Пскове станет гимназией № 29

10:45, 02 января 2023, ПАИ

Новая школа на улице Юбилейной в Пскове будет гимназией № 29.

Напомним, что готовность школы на улице Юбилейной в Пскове составляет 99,9 %.

«Школа на улице Юбилейной в Пскове готова на 99,9 %, в этом году мы планируем ввести её в эксплуатацию, в начале 2023 года она получит лицензию и откроет двери для некоторых участников, а уже в новом учебном году заработает в полную силу», — сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире программы «Псковский телеграм».