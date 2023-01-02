Температурный рекорд 2007 года побит в Москве

11:25, 02 января 2023, ПАИ

Новый температурный рекорд был установлен в столице: в полночь температура составила +6,2 градуса. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В начале минувшей ночи в Москве наблюдались аномально высокие температуры: в полночь на базовой метеостанции города, ВДНХ, термометры показали плюс 6,2 градуса, в час ночи было плюс 5,7 градуса, в два часа — плюс 4,1 градуса. Все эти значения превышают суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 2 января», — написал эксперт.

Также он отметил, что предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, тогда максимальная температура составляла плюс 3,6 градуса, пишет РИА Новости.