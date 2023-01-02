Стала известна программа мероприятий на новогодние праздники в Пскове

12:13, 02 января 2023, ПАИ

Самые интересные предложения для отдыха в новогодние и рождественские праздники собрал комитет по туризму Псковской области, даннная информация опубликована в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Туроператор Global Travel разработал тур «ЭСКАРГО Де ПСКОВиньон» и приглашает провести три «сочных» дня на Псковской земле, которые смогут удивить даже самых искушённых гурманов. Старт программы — 6 января.

Национальный парк «Себежский» подготовил увлекательные мероприятия на рождественские каникулы. В программе презентации, экскурсии, фестиваль, мастер-классы, активные игры и загадки.

Полистовский заповедник приглашает 5 января на святочные гулянья в деревню Гоголево Локнянского района. «Мы готовим насыщенную и интересную программу, будут и традиционные для этого времени колядки, и гадания, и ёлка для детей. Чтобы быть максимально близкими к локальным традициям, мы готовим праздник вместе с жителями деревни, опираемся в планировании мероприятий на их рассказы и воспоминания. А ещё зовём фольклорные ансамбли из окрестных деревень, Пскова, Локни, Великих Лук», – рассказала Екатерина Васильева, заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению.

Также новогоднюю программу подготовили в загородном отеле «Волынь».

Для жителей и гостей Великих Лук подготовлена обширная творческая программа для всех возрастных категорий. Кроме этого, на своих площадках ждёт гостей «Луки Парк».

Пять вариантов интерактива в новогодние каникулы предлагает «Хлебный хутор»:

1️. Мастер-класс по народной росписи.

2️. Мастер-класс резьбы по дереву для детей и взрослых «Основы торцевой образной резьбы».

3️. Мастер-класс «Сделай свой пряник».

4️. Экскурсия по крепости «Обдех».

5️. Экскурсия по заповедной тропе.

Себежский спортивный клуб приглашает любителей зимнего активного отдыха на новогодние забавы. Программа включает в себя горную трассу для «ватрушек», ледяной каток, лыжные прогулки, прокат кайтового оборудования, «ватрушек», лыж, коньков и прогрев в русской бане, а также весёлую программу с Дедом Морозом.

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей Псковской области на свои мероприятия:

на новогодний бал в Псковском кремле (16+);

на интеллектуальную игру «Кремлёвский квиз» (14+);

на авторскую беседу «Звезда Рождества».

На свои мероприятия гостей ждёт Центр туризма и творческих индустрий Пскова. До 15 января организована работа интерактивной выставки русской народной и авторской игрушки «Сказки псковских мастеров». У гостей будет возможность приобрести новогодние сувениры псковских ремесленников на выставке-ярмарке «Рождественское чудо». Также организаторы готовят много интересных мастер-классов.