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Общество

Стала известна программа мероприятий на новогодние праздники в Пскове

Самые интересные предложения для отдыха в новогодние и рождественские праздники собрал комитет по туризму Псковской области, даннная информация опубликована в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Туроператор Global Travel разработал тур «ЭСКАРГО Де ПСКОВиньон» и приглашает провести три «сочных» дня на Псковской земле, которые смогут удивить даже самых искушённых гурманов. Старт программы — 6 января.

Национальный парк «Себежский» подготовил увлекательные мероприятия на рождественские каникулы. В программе презентации, экскурсии, фестиваль, мастер-классы, активные игры и загадки. 

Полистовский заповедник приглашает 5 января на святочные гулянья в деревню Гоголево Локнянского района. «Мы готовим насыщенную и интересную программу, будут и традиционные для этого времени колядки, и гадания, и ёлка для детей. Чтобы быть максимально близкими к локальным традициям, мы готовим праздник вместе с жителями деревни, опираемся в планировании мероприятий на их рассказы и воспоминания. А ещё зовём фольклорные ансамбли из окрестных деревень, Пскова, Локни, Великих Лук», – рассказала Екатерина Васильева, заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению.

Также новогоднюю программу подготовили в загородном отеле «Волынь». 

Для жителей и гостей Великих Лук подготовлена обширная творческая программа для всех возрастных категорий. Кроме этого, на своих площадках ждёт гостей «Луки Парк».

Пять вариантов интерактива в новогодние каникулы предлагает «Хлебный хутор»:
1️. Мастер-класс по народной росписи.
2️. Мастер-класс резьбы по дереву для детей и взрослых «Основы торцевой образной резьбы».
3️. Мастер-класс «Сделай свой пряник».
4️. Экскурсия по крепости «Обдех».
5️. Экскурсия по заповедной тропе.

Себежский спортивный клуб приглашает любителей зимнего активного отдыха на новогодние забавы. Программа включает в себя горную трассу для «ватрушек», ледяной каток, лыжные прогулки, прокат кайтового оборудования, «ватрушек», лыж, коньков и прогрев в русской бане, а также весёлую программу с Дедом Морозом. 

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей Псковской области на свои мероприятия:

  • на новогодний бал в Псковском кремле (16+);
  • на интеллектуальную игру «Кремлёвский квиз» (14+);
  • на авторскую беседу «Звезда Рождества».

На свои мероприятия гостей ждёт Центр туризма и творческих индустрий Пскова. До 15 января организована работа интерактивной выставки русской народной и авторской игрушки «Сказки псковских мастеров». У гостей будет возможность приобрести новогодние сувениры псковских ремесленников на выставке-ярмарке «Рождественское чудо». Также организаторы готовят много интересных мастер-классов. 

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