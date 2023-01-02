Новогодний бал в Псковском кремле состоится 2 января

12:24, 02 января 2023, ПАИ

Новогодний бал состоится в Псковском кремле 2 января, об этом сообщается в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.

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«Обучение самым популярным танцам (вальсу, мазурке и полонезу), антуражные новогодние фотозоны, где можно сделать памятные снимки, бальные салоны, которые познакомят вас с играми XIX века – все это ждет вас в Псковском кремле уже завтра!» - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдёт 3 и 5 января в 19:00.