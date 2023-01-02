Борис Елкин подвёл итоги создания комфортной городской среды

12:47, 02 января 2023, ПАИ

Основные итоги года в сфере создания комфортной городской среды подвёл глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Завершено благоустройство парка имени Юрия Гагарина на Запсковье. Обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки и освещение, смонтированы детская, спортивная и воркаут-площадки.

Создан парк в честь 300-летия прокуратуры РФ на Завеличье. «Здесь появилась и прогулочная зона, и современное спортивное пространство для скейтеров», - добавил Борис Елкин.

Также для комфортного отдыха горожан установлено 11 лежаков на набережной реки Великой и в Финском парке. А на городском пляже – кабинки для переодевания и парковые диваны.

Отмечается, что на очереди благоустройство парка реки Милевки, пространства вдоль Сиреневого бульвара и оснащение трех общественных территорий детскими игровыми комплексами.