ВИДЕО Псковские десантники «поздравили» противника с Новым годом огнём артиллерии

15:00, 02 января 2023, ПАИ

Огнём танков и артиллерии «поздравили» противника с Новым годом подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и Западного военного округа на кременском направлении в Донбассе. Новогодний репортаж РИА Новости опубликован на странице группы «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащие пожелали всем жителям России крепкого здоровья, а также рассказали, как встретили Новый год на передовой: «Отлично, почти как дома, с настоящими фейерверками. Встречали Новый год как положено, в 12, по местному — в 10. И с нашей стороны, и со стороны противника поливали друг друга огнём. Мы им больше подарков подарили, праздник всё-таки, а мы щедрые».

«Победа будет за нами!» — заключил боец.