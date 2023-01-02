Более 180 тонн мандаринов ввезли в РФ через Псковскую область за декабрь

14:41, 02 января 2023, ПАИ

184 тонны мандаринов и 45 125 рождественских деревьев ввезли через пункты пропуска, расположенные на государственной границе в Псковской области, на территорию РФ под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в декабре этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мандарины из ЮАР, Перу, Турции, Израиля и Марокко ввозились на территорию страны через Литву, Бельгию, Турцию и Нидерланды, а новогодние деревья из Польши, Дании, Нидерландов и Сербии прибывали из Латвии, Литвы и Словакии.

Все праздничные партии растительной продукции, которые соответствовали единым карантинным требованиям, были допущены ко ввозу на территорию страны. Всего на территорию страны через Псковскую область с начала года поступило более 1,3 тысячи тонн мандаринов и более 78 тысяч рождественских деревьев.