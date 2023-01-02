Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 180 тонн мандаринов ввезли в РФ через Псковскую область за декабрь

184 тонны мандаринов и 45 125 рождественских деревьев ввезли через пункты пропуска, расположенные на государственной границе в Псковской области, на территорию РФ под контролем должностных лиц Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в декабре этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Мандарины из ЮАР, Перу, Турции, Израиля и Марокко ввозились на территорию страны через Литву, Бельгию, Турцию и Нидерланды, а новогодние деревья из Польши, Дании, Нидерландов и Сербии прибывали из Латвии, Литвы и Словакии.

Все праздничные партии растительной продукции, которые соответствовали единым карантинным требованиям, были допущены ко ввозу на территорию страны. Всего на территорию страны через Псковскую область с начала года поступило более 1,3 тысячи тонн мандаринов и более 78 тысяч рождественских деревьев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 января 2023

«Ещё раз так прочитаешь...»: Митрополит Тихон обратился к певцу Яну Осину во время службы
02 января 2023

Псковичей предупредили о неблагоприятном явлении 3 января
02 января 2023

Встреча с Героем России из псковской 76-й дивизии прошла в Биробиджане

02 января 2023

ВИДЕО Псковские десантники «поздравили» противника с Новым годом огнём артиллерии
02 января 2023

Сотрудники псковского ОМОНа поздравили родственников погибших товарищей с Новым годом
02 января 2023

Дождь и мокрый снег прогнозируются в Псковской области 3 января
02 января 2023

Масштабное обновление детских площадок прошло в Пскове в 2022 году
02 января 2023

Борис Елкин подвёл итоги создания комфортной городской среды

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...