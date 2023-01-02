Встреча с Героем России из псковской 76-й дивизии прошла в Биробиджане

15:13, 02 января 2023, ПАИ

Встреча с Героем России механиком-водителем псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии Тимофеем Матвеевым прошла в Биробиджане, сообщает издание «Время Биробиджана» со ссылкой на областное правительство.

«Первыми Тимофея узнали его земляки — жители села Столбовое Октябрьского района ЕАО, откуда парень родом, — и, конечно, родители, Татьяна Владимировна и Александр Александрович», — говорится в сообщении.

Участниками встречи с Героем России стали школьники и студенты, воспитанники кадетских классов, депутаты, представители общественных организаций, а также жители области. Каждый смог задать Тимофею Матвееву свой вопрос. Ему и его товарищам передавали подарки: наборы сладостей, письма и открытки, связанные своими руками тёплые вещи, игрушки. Письма родных, близких и просто неравнодушных людей там, «за ленточкой», по словам Тимофея, имеют огромную ценность, они действительно поднимают боевой дух.

Отвечая на вопрос о награде, Тимофей Матвеев подчеркнул, что эта звезда Героя не принадлежит ему лично — это награда всего экипажа и большого десантного братства. Через несколько дней Герой России Тимофей Матвеев снова вернётся в зону специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вручил звезду Героя РФ механику-водителю 76-й десантно-штурмовой дивизии.