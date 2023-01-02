Вырубку на границе Корытовского леса признали законной

16:28, 02 января 2023, ПАИ

В социальных сетях и некоторых СМИ раскручивается история о том, что ради постройки частного дома в Корытовском лесопарке вырубаются сосны. Активисты создали петицию с требованием остановить работы. «АиФ-Псков» узнал, что происходит на самом деле и каковы перспективы сохранить лес.

Участок, работы на котором вызвали волну недовольства, находится в деревне Малая Гоголёвка Тямшанской волости Псковского района и граничит с лесным массивом и Корытовским лесопарком. Также к нему примыкает дорога, рядом находятся ещё несколько пятен под жилищное строительство. Теперь же арендатор решил приступить к строительству, о чём уведомил волостные и районные власти. И начал пилить деревья, которые попали в пятно застройки.

Общественники, разместившие в сети петицию против вырубки сосен и называющие участок под строительство частью Корытовского лесопарка, выступают против того, чтобы он относился к зоне жилой застройки. А вот по этому поводу есть даже решение Псковского областного суда, которое точно не понравится экоактивистам.

Подробнее об этом читайте в материале «АиФ-Псков».