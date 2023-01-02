Сильный снегопад надвигается на Санкт-Петербург
Сильный снегопад надвигается на Санкт-Петербург, об этом сообщается в Telegram-канале «Петербург с огоньком».
«Начнётся он, судя по прогнозу, с трех часов ночи, а в пять утра разойдется и заснежит все вокруг», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Центральной России ожидается до минус 30 градусов на Рождество.
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02 января 2023
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