Сильный снегопад надвигается на Санкт-Петербург

17:55, 02 января 2023, ПАИ

Сильный снегопад надвигается на Санкт-Петербург, об этом сообщается в Telegram-канале «Петербург с огоньком».

«Начнётся он, судя по прогнозу, с трех часов ночи, а в пять утра разойдется и заснежит все вокруг», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Центральной России ожидается до минус 30 градусов на Рождество.