Новые правила дорожного движения вступят в силу с 1 марта 2023 года

19:41, 02 января 2023, ПАИ

Юрист рассказал РИА Новости о новых правилах дорожного движения, которые вступят в силу с 1 марта. Они коснутся не только автолюбителей, но и владельцев электросамокатов.

Правила дополнят понятием «средство индивидуальной мобильности». Имеются в виду электросамокаты, гироскутеры и другие СИМ.

«Максимальная скорость, которую разрешается развивать на таком транспорте, составляет 25 км/ч. При этом в приоритете для лиц, управляющих СИМ, должна быть безопасность пешеходов», – сообщают в новостном агентстве

Кроме этого, появятся новые дорожные знаки, запрещающие движение автобусов и средств индивидуальной мобильности, а также указывающие на место для зарядки электромобилей. Знак платной парковки дополнят табличкой с изображением монет, а парковку для людей с ограниченными возможностями здоровья обозначат изображением инвалидной коляски.

Некоторые изменения коснутся и разметки, пишет «ФедералПресс». Так, места платной и бесплатной парковки разделят синими и белыми линиями. Кроме того, будет запрещено останавливаться или вставать на стоянку на направляющих островках и островках безопасности.