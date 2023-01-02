Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые правила дорожного движения вступят в силу с 1 марта 2023 года

Юрист рассказал РИА Новости о новых правилах дорожного движения, которые вступят в силу с 1 марта. Они коснутся не только автолюбителей, но и владельцев электросамокатов.

Правила дополнят понятием «средство индивидуальной мобильности». Имеются в виду электросамокаты, гироскутеры и другие СИМ.

«Максимальная скорость, которую разрешается развивать на таком транспорте, составляет 25 км/ч. При этом в приоритете для лиц, управляющих СИМ, должна быть безопасность пешеходов», – сообщают в новостном агентстве

Кроме этого, появятся новые дорожные знаки, запрещающие движение автобусов и средств индивидуальной мобильности, а также указывающие на место для зарядки электромобилей. Знак платной парковки дополнят табличкой с изображением монет, а парковку для людей с ограниченными возможностями здоровья обозначат изображением инвалидной коляски.

Некоторые изменения коснутся и разметки, пишет «ФедералПресс». Так, места платной и бесплатной парковки разделят синими и белыми линиями. Кроме того, будет запрещено останавливаться или вставать на стоянку на направляющих островках и островках безопасности.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 января 2023

Скандал с Меладзе разгорается в самых высоких кругах
02 января 2023

Псковский губернатор и владыка Тихон побывали на открытии магазина и корпуса гостиницы в Печорах
02 января 2023

Фестиваль «Вернём каши на столы наши» пройдёт в Порхове 5 января
02 января 2023

Энергетики Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за погоды
02 января 2023

Сильный снегопад надвигается на Санкт-Петербург
02 января 2023

В Латвии фиксировали празднующих Новый год по московскому времени
02 января 2023

Ещё два человека заразились коронавирусом в Псковской области
02 января 2023

«Ещё раз так прочитаешь...»: митрополит Тихон обратился к певцу Яну Осину во время службы

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...