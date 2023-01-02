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Общество

Псковский губернатор и владыка Тихон побывали на открытии магазина и корпуса гостиницы в Печорах

Михаил Ведерников и владыка Тихон на открытии торговой лавки. Фото: Telegram

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с владыкой Тихоном побывали на открыли нового магазина и корпуса гостиницы около Псково-Печерского монастыря. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram.

Лавка декорирована под старину и предлагает широкий ассортимент товаров, которые будут интересны как туристам, так и жителям Печор и всей Псковской области. Примечательно, что здесь особенно много местной продукции (преимущественно из Печорского района): ремесленные сувениры, керамика ручной работы, одежда, монастырский сыр, есть даже пекарня, которая будет радовать гостей свежей выпечкой.

«Круассаны попробовали. Очень вкусные», — отозвался о продукции глава региона. В дальнейшем торговлю расширят, чтобы там были и невельские улитки, и себежские пряники, и многое другое!

Интерьеры номеров новой гостиницы. Фото: Telegram

«В гостинице 18 номеров, качество которых можно хорошо рассмотреть на фотографиях. Они примут гостей и на грядущий 550-летний юбилей города. Как встретишь Новый год — так его и проведёшь. Поэтому Печоры в 2023 году однозначно ожидает качественное обновление и преображение», — отметил Михаил Ведерников в микроблоге. 

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