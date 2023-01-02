Псковская областная научная библиотека приглашает на выставки в дни новогодних каникул

21:36, 02 января 2023, ПАИ

В Псковской областной научной библиотеке рассказали о проходящих в дни новогодних каникул выставках.

В выставочном пространстве «Аквариум» Псковской областной научной библиотеки можно познакомиться с работами известного московского художника Александра Елисеева. Это семь пленэрных пейзажей, написанных за последних несколько месяцев. На полотнах живописные уголки Москвы и её окрестностей, Пскова и Пушкинских Гор и натюрморт с сиренью. Напомним, Александр Елисеев — руководитель студии изобразительных искусств «Елисеев-студио на Профсоюзной».

Атмосферная выставка членов псковского отделения Творческого союза художников «И снова…зима» работает в актовом зале на первом этаже. Представлены картины Любови Желтышевой, Сергея и Ирины Сафроновых, Сергея Каримова, Николая Москалева, Ольги Устиновой, Юлианы Голубевой, Витима.

В фойе первого этажа можно познакомиться с экспозицией Пушкинского музея-заповедника «Пётр и Пушкин», посвящённой 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Если хотите узнать, какой бывает зима в Полистовском заповеднике, полюбоваться живописными зимними просторами верховых болот и познакомиться с их обитателями, вам на второй этаж. Там работает фотовыставка «Заповедная зима в Полистовье».

Любителей изящных искусств и греческой мифологии ждут в фойе третьего этажа, где разместилась экспозиция петербургской художницы Ксении Наймушиной Dionisia.

Там же представлены живописные работы членов арт-клуба «Живопись» Татьяны Куликовой, Веры Васильевой, Евгении Двоскиной, посвящённые достопримечательностям и храмам Псковской земли.

Проведите новогодние праздники красиво вместе с библиотекой имени Курбатова. Библиотека в праздники работает по иному графику:

– 31 декабря – 1–2 января — выходные дни;

– 3–5 января — с 10:00 до 18:00;

– 6–7 января — выходные дни;

– с 8 января — работа в обычном режиме.