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Культура

Новый «Чебурашка» бьёт рекорды в кинотеатрах

Кадр из фильма «Чебурашка», режиссёр Дмитрий Дьяченко (2022 год)

Семейный фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» с Сергеем Гармашем и Ольгой Кузьминой в главных ролях, согласно данным ЕАИС, собрал больше 225 млн рублей за первый день проката — 1 января 2023 года, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».

Как отмечает издание, это рекордный результат, который оставил позади другие хиты новогоднего проката: фильмы «Последний богатырь: Корень зла» (156 млн), «Холоп» (147 млн), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (142 млн) и «Викинг» (133 млн).

Судя по информации на сайте ЕАИС, в понедельник, 2 января, картина заработала еще большую сумму — 292 млн рублей (на момент написания новости). Общие сборы «Чебурашки» сейчас составляют 674 млн рублей, а число зрителей картины (также по сведениям ЕАИС) приближается к 2 миллионам.

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