На главной площади Санкт-Петербурга лошадь врезалась в толпу людей

23:18, 02 января 2023, ПАИ

Испуганная лошадь врезалась в толпу людей на Дворцовой площади в Петербурге. Пострадали три человека, в том числе двое детей, пишет Telegram-канал Shot.

В городской администрации сообщили, что неизвестный попытался оседлать лошадь, запряжённую в карету. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в сторону людей.

На место происшествия сразу прибыла скорая помощь, а «всадника без головы» задержали полицейские.