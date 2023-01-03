Три автомобиля столкнулись в Опочке

00:48, 03 января 2023, ПАИ

В Опочке на Коммунальной улице у поклонного креста произошло столкновение трех легковых автомобилей.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 двигаясь со стороны Пскова, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, после чего последний автомобиль отбросило в Volkswagen Sharan.

Водитель ВАЗ-2115 отказался от госпитализации.

По информации очевидцев, водитель ВАЗ-2115 находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.