Три автомобиля столкнулись в Опочке
В Опочке на Коммунальной улице у поклонного креста произошло столкновение трех легковых автомобилей.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 двигаясь со стороны Пскова, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, после чего последний автомобиль отбросило в Volkswagen Sharan.
Водитель ВАЗ-2115 отказался от госпитализации.
По информации очевидцев, водитель ВАЗ-2115 находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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