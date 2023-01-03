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Общество

Чтобы укрепить мышцы, россиянам советуют лепить снеговика

На лепку одного снеговика можно потратить около 300 калорий, а вдобавок потренировать мышцы спины и рук. Прогулки по городу и посещение выставок и музеев тоже энергозатратны, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Долгая и снежная зима имеет свои традиции. Лепка снеговика – одна из них. Эти забавы даже запечатлены на многих полотнах известных художников разных времён. Они повсеместно появляются во всех дворах и на детских площадках, как только выпадает достаточно снега. Снеговик или снежную бабу можно даже назвать символом русской зимы. Считается, что на лепку снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Ведь чтобы скатать из снега шары, нужно энергично подвигаться в тёплой одежде. Так что чем больше снеговиков, тем больше потраченных калорий», — отметил Андрей Тяжельников, передаёт РИА Новости. 

Фото: газета «Невельский вестник»

По его словам, также можно выбрать и другие активности, чтобы полезно провести время с семьёй. Например, очень полезны бег и просто прогулки на лыжах, они благотворно влияют на весь организм. Даже просто пешие прогулки по лесу или парку, по красиво украшенному городу принесут пользу здоровью.

«Для любителей коньков в Москве много обустроенных катков, где можно не только потренировать мышцы, но и получить много позитивных эмоций от атмосферы. Любители более азартных видов спорта могут выбрать хоккей. Кстати, посещение выставок и музеев тоже энергозатратно. Получая удовольствие от рассматривания картин и экспонатов, вы можете набрать тысячи шагов. Большая польза всех зимних активностей – это не только тренировка мышц и потраченные калории, но выработка гормона радости – серотонина, который очень благотворно влияет на здоровье», – добавил врач. 

Он отметил, что катание на санках тоже помогает потратить калории, ведь нужно, скатившись, снова тащить санки на горку. Это полезные кардионагрузки.

«Однако выбирать для таких развлечений нужно безопасные места без большого скопления людей и не оставлять без присмотра детей. Статистика свидетельствует о высокой травматичности, особенно при катании на «ватрушках». Больше пользы и меньше рисков дадут катание на лыжах или подвижные игры», – обратил внимание главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения.

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