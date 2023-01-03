Известный американский гонщик погиб в аварии на снегоходе

10:05, 03 января 2023, ПАИ

Американский гонщик и шоумен Кен Блок в возрасте 55 лет погиб в аварии на снегоходе в штате Юта, США. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на гоночную команду Hoonigan Racing Division.

По данным офиса шерифа округа Уосатч, Кен Блок ехал на снегоходе около 14:00 по крутому склону. Снегоход внезапно перевернулся и приземлился на него. По официальным данным, гонщик скончался на месте из-за травм, полученных во время аварии.

«Кен был провидцем, первооткрывателем и иконой. И самое главное – отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать», – приводит СМИ комментарий команды, передаёт Autonews.ru.

Кен Блок – чемпион по ралли, звезда экстремальных видов спорта и соучредитель DC Shoes. «Он был одним из самых успешных гонщиков раллийных автомобилей в мире, в гонках он начал участвовать с середины 2000-х годов и часто занимал призовые места. Помимо этого, Блок принимал участие в соревнованиях по мотокроссу, скейтбордингу и сноубордингу», — говорится в сообщении.