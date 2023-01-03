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Общество

Льготную ипотеку для новых регионов утвердил кабмин

Кабмин утвердил льготную ипотечную программу для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2 % годовых, сообщила пресс-служба правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

По данным кабмина, получить льготный ипотечный кредит по ставке не более 2 % годовых можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос – не менее 10 %, уточнили в правительстве.

«Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учётом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти», — цитирует пресс-служба кабмина вице-премьера Марата Хуснуллина.

Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов было принято президентом РФ в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.

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