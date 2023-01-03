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Общество

Редкую комету запечатлели псковские любители астрономии

Редкую комету C/2022 E3 (ZTF) запечатлели псковские любители астрономии утром 2 января, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте». 

«После захода Луны с 5:20 было чуть более двух часов тёмного времени до рассвета, в течение которого удалось поснимать комету благодаря прояснениям, которые появились уже ночью», — говорится в сообщении.

Фото здесь и далее — Петра Митрофанова в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте»

В настоящее время комета расположена в созвездии Северная Корона и движется к внутренней части Солнечной системы, постепенно становясь всё ярче.

12 января 2023 года она достигнет перигелия, то есть максимально приблизится к Солнцу: расстояние между кометой и звездой составит 1,11 а. е.

1 февраля 2023 года она пролетит рядом с Землёй на расстоянии 0,28 а. е. «Именно в это время будет лучше всего наблюдать комету, так как она достигнет максимальной яркости — около 5 зв. величины (и даже, возможно, ярче). Предполагается, что к тому времени комету можно будет наблюдать в бинокль и, по некоторым прогнозам, даже невооружённым глазом», — отметили в группе.

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Редкую комету запечатлели псковские любители астрономии

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