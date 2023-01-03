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Общество

Продолжается розыск пропавшего в декабре великолучанина

Местонахождение 48-летнего Алексея Семёнова устанавливается уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 6 декабря мужчина ушёл из дома на улице Рыкановской в Великих Луках, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 190 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмные, короткие, есть залысины.

Был одет в чёрную куртку, сверху жилет тёмно-зелёного цвета, чёрные спортивные штаны и утеплённые галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Семёнова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам +7-911-369-61-44, (8 1153) 5-27-94 или 02.

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