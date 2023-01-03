Псковских водителей предупредили о массовой проверке

11:42, 03 января 2023, ПАИ

Псковских водителей предупредили о массовой проверке 4 и 5 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, основные цели мероприятия направлены на выявление правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров автобусами, с перевозкой несовершеннолетних без использования ремней безопасности либо иных удерживающих устройств, а также на пресечение незаконных перевозок пассажиров транспортными средствами.

Помимо этого, будут осуществляться отработка правонарушений, которые связаны с несоблюдением правил проезда пешеходных переходов, и контроль за соблюдением ПДД пешеходами.

Время и место проведения массовой отработки — 4 и 5 января с 10:00 до 10:40 на улице Вокзальной, 21.