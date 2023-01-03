В Госдуме готовят закон о запрете продажи энергетиков детям

13:04, 03 января 2023, ПАИ

Законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним разрабатывается, эту работу планируется завершить и внести документ в Госдуму в предстоящую весеннюю сессию, сообщил автор идеи, депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Весенняя сессия - приоритет по разработке и внесению. Планируются дополнительные обсуждения на разных площадках, в том числе и в Госдуме», - сказал Султан Хамзаев, отвечая на вопрос о сроках внесения законопроекта, передает ТАСС.

По его словам, он с коллегами проработает «с профильными ведомствами не только запрет продажи энергетиков детям, но и обязательную ответственность для продавцов, которые, понимая степень угрозы, продолжают продавать энергетики, не смотря на возраст ребенка».

Депутат заметил, что он не первый год выступает за данный законопроект. «Причина очевидна: доказано, что потребление детьми подобных напитков с повышенным содержанием таурина, кофеина, гуараны наносит серьезный вред здоровью ребенка, может вызвать паралич всей нервной системы, после потребления таких напитков имеются случаи госпитализации детей с ранним инфарктом», - пояснил лидер движения «Трезвая Россия».

«Это стратегически важный законопроект, поступательное ограничение после введенного в 2016 году запрета продажи алкоэнергетиков. Мы должны всячески уберечь детей не только от алкоголя, но и от смежных угроз, вызванных потреблением детьми далеко не детских напитков», - продолжил парламентарий, заметив, что в Татарстане уже введен подобный закон. «Считаю, что нам надо взять в пример лучшую региональную практику и принять федеральный закон. Уверен, все депутаты поддержат эту инициативу», - заключил Султан Хамзаев.