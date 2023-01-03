Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме готовят закон о запрете продажи энергетиков детям

Законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним разрабатывается, эту работу планируется завершить и внести документ в Госдуму в предстоящую весеннюю сессию, сообщил автор идеи, депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Весенняя сессия - приоритет по разработке и внесению. Планируются дополнительные обсуждения на разных площадках, в том числе и в Госдуме», - сказал Султан Хамзаев, отвечая на вопрос о сроках внесения законопроекта, передает ТАСС.

По его словам, он с коллегами проработает «с профильными ведомствами не только запрет продажи энергетиков детям, но и обязательную ответственность для продавцов, которые, понимая степень угрозы, продолжают продавать энергетики, не смотря на возраст ребенка».

Депутат заметил, что он не первый год выступает за данный законопроект. «Причина очевидна: доказано, что потребление детьми подобных напитков с повышенным содержанием таурина, кофеина, гуараны наносит серьезный вред здоровью ребенка, может вызвать паралич всей нервной системы, после потребления таких напитков имеются случаи госпитализации детей с ранним инфарктом», - пояснил лидер движения «Трезвая Россия».

«Это стратегически важный законопроект, поступательное ограничение после введенного в 2016 году запрета продажи алкоэнергетиков. Мы должны всячески уберечь детей не только от алкоголя, но и от смежных угроз, вызванных потреблением детьми далеко не детских напитков», - продолжил парламентарий, заметив, что в Татарстане уже введен подобный закон. «Считаю, что нам надо взять в пример лучшую региональную практику и принять федеральный закон. Уверен, все депутаты поддержат эту инициативу», - заключил Султан Хамзаев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 января 2023

«Забег обещаний» состоялся в Великих Луках
03 января 2023

ФОТОФАКТ Зимнюю радугу заметили в Великолукском районе
03 января 2023

Кому грозит синдром праздничного сердца, рассказали в псковском комитете
03 января 2023

Псковских водителей предупредили о массовой проверке
03 января 2023

ФОТОФАКТ Зимняя радуга в Новосокольниках

03 января 2023

Об изменениях правил доставки пенсий предупредили россиян
03 января 2023

Продолжается розыск пропавшего в декабре великолучанина
03 января 2023

Редкую комету запечатлели псковские любители астрономии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...