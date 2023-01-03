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Общество

«Забег обещаний» состоялся в Великих Луках

Первый Новогодний «Забег обещаний» прошел на площади Ленина в Великих Луках 1 января. Об этом сообщает Telegram-канал ПАИ. Спортинформ.

Фото: Telegram-канал ПАИ. Спортинформ

Как отметили организаторы, это открытый праздничный забег для всех, кто хочет бежать к мечте. Участие в мероприятии приняло около 80 человек. 

Дистанция бега составила 2023 метра, которую можно было преодолеть ходьбой или бегом. 

«Ключевой особенностью забега являлось то, что каждый участник совершил пробег со своим обещанием на грудном номере», — говорится в сообщении.

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