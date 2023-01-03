Псковский пауэрлифтер завоевал звание мастера спорта России

15:24, 03 января 2023, ПАИ

Псковский тяжелоатлет Сергей Михайлов завоевал звание мастера спорта России по пауэрлифтингу. Согласно приказу Министерства спорта РФ от 29 декабря 2022 года, ему было присвоено звание МС, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

Соответствующий норматив спортсмен выполнил на всероссийском турнире «Нижегородский кремль» в июне. «В своей весовой категории до 93 килограммов тяжелоатлет сумел выжать 245 кг», — говорится в сообщении.