Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский пауэрлифтер завоевал звание мастера спорта России

Псковский тяжелоатлет Сергей Михайлов завоевал звание мастера спорта России по пауэрлифтингу. Согласно приказу Министерства спорта РФ от 29 декабря 2022 года, ему было присвоено звание МС, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ». 

Соответствующий норматив спортсмен выполнил на всероссийском турнире «Нижегородский кремль» в июне. «В своей весовой категории до 93 килограммов тяжелоатлет сумел выжать 245 кг», — говорится в сообщении. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 января 2023

Борис Елкин отметил значимые итоги Пскова в сфере туризма за 2022 год
03 января 2023

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области более чем на 20%
03 января 2023

Облачную погоду и небольшой снег прогнозируют псковские синоптики 4 января
03 января 2023

«Забег обещаний» состоялся в Великих Луках
03 января 2023

ФОТОФАКТ Зимнюю радугу заметили в Великолукском районе
03 января 2023

Кому грозит синдром праздничного сердца, рассказали в псковском комитете
03 января 2023

Псковских водителей предупредили о массовой проверке
03 января 2023

ФОТОФАКТ Зимняя радуга в Новосокольниках


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...