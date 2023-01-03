Два новых атомных ледокола построят в России

16:52, 03 января 2023, ПАИ

Два новых атомных ледокола и судно техобслуживания построят в России, сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Два атомных ледокола мощностью 60 МВт каждый смогут пробивать лед толщиной до трёх метров. Длина каждого из ледоколов составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысяч тонн. На строительство будет вложено 58,9 млрд рублей.

Корабли будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще около 12,4 млрд рублей направят на строительство многофункционального судна атомно-технического обслуживания. Оно будет обеспечивать перезарядку реактивных установок атомных ледоколов. Строительство завершится в 2029 году.

«Работа по обновлению ледокольного флота ведется по поручению президента», — отметили в Правительстве.