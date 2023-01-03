Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим

17:25, 03 января 2023, ПАИ

Указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В числе прочего в случае гибели военных и сотрудников Росгвардии во время спецоперации на Украине их семьям выплатят по пять миллионов рублей. Раненые получат по три миллиона, передаёт РИА Новости.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал её задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.