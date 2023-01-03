В Курганской области четырёхлетняя девочка спасла от пожара двух взрослых с инвалидностью

18:50, 03 января 2023, ПАИ

В Курганской области четырёхлетняя девочка спасла от пожара двух женщин с инвалидностью, сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды».

Настоящее чудо произошло в канун Нового года, 31 декабря. В селе Байдары загорелась пристройка к дому. Семья уже спала, поэтому всё могло закончиться трагично, если бы не одна маленькая девочка.

Четырёхлетняя Варя Аракчеева высматривала в окне Дедушку Мороза с подарками. Но вместо главного новогоднего волшебника увидела разгорающийся во дворе у соседей огонь, о чём и рассказала папе. Мужчина действовал оперативно и грамотно: вызвал пожарных, разбудил соседей. Пожарные не дали пламени добраться до дома, в котором живут мама и дочь с группами инвалидности.

«Вот так маленькая Варя не дождалась Деда Мороза, но сотворила настоящее чудо сама», — пишет издание.