Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Дно
В Дно на улице Калинина горит жилой дом, сообщает корреспондент газеты «Дновец».
На месте работают две единицы пожарной техники, полиция и электрики. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, жертв нет.
Обстоятельства причин пожара выясняются. Больше фотографий с места события — в Telegram-канале «Псковская сводка».
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