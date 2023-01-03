Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Дно

19:49, 03 января 2023, ПАИ

В Дно на улице Калинина горит жилой дом, сообщает корреспондент газеты «Дновец».

На месте работают две единицы пожарной техники, полиция и электрики. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, жертв нет.

Обстоятельства причин пожара выясняются. Больше фотографий с места события — в Telegram-канале «Псковская сводка».