Путин поручил снять и показать документальное кино о спецоперации на Украине

21:15, 03 января 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры обеспечить показ документального кино о спецоперации, борьбе с распространением неонацистской идеологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Кремля.

«Минкультуры России представить предложения об обеспечении показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвящённые специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — до 1 февраля 2023 года.

Также президент России поручил Минобороны России до 1 марта оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала о героизме участников специальной военной операции.

«Минобороны России при участии автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм», — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее — один раз в год. Ответственные — министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова.

