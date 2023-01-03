Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

22:10, 03 января 2023, ПАИ

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Руслан Хасбулатов сыграл важную роль в провале августовского путча, хотя, как он заявлял впоследствии, был недоволен проектом нового союзного договора. Лично написал воззвание «К гражданам России», осуждающее действия ГКЧП. Выступил против ареста своего коллеги, председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, что, по его мнению, сыграло роль в распаде СССР. Как утверждает Валентин Варенников, Хасбулатов вместе с генеральным прокурором Валентином Степанковым не хотели объективного судебного процесса по делу ГКЧП.

После августа 1991 года деятельность Совета Министров РСФСР была парализована, в такой обстановке Хасбулатов вынужден был превратить Президиум Верховного Совета России в реальное правительство и вместе с аппаратом парламента управлял всеми делами республики до формирования «правительства реформаторов».

Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет.