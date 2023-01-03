Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Музей-усадьба «Тригорское» приглашает на рождественские вечера

Музей-усадьба «Тригорское» приглашает на рождественские вечера. Фото Telegram

Накануне Рождества, 4 и 5 января, в уютной усадебной атмосфере дворянской гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов для гостей музея состоится традиционный литературно-музыкальный вечер. Об этом сообщает Telegram-канал музея заповедника «Михайловское».

Музыкальные произведения и стихотворения, милые развлечения – игры, танцы, шарады – все это позволит окунуться в загадочный мир усадебного зимнего праздника
XIX века.

В исполнении псковских артистов Марины Мариненко (сопрано) и Эдуарда Банько (тенор) под аккомпанемент Ивана Колбашова (фортепиано) прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов П. Чайковского, С. Франка, В.-А. Моцарта, Ф. Шопена, Ф. Легара.

Ведущая программы – сотрудник музея Татьяна Трофимова.

Музей-усадьба «Тригорское»
4 января 2023 г. с 16.00 до 17.00
5 января 2023 г. с 16.00 до 17.00

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 января 2023

Музей-усадьба «Тригорское» приглашает на рождественские вечера
02 января 2023

Новый «Чебурашка» бьёт рекорды в кинотеатрах
02 января 2023

Скандал с Меладзе разгорается в самых высоких кругах
02 января 2023

Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех званий
02 января 2023

В Псковском кремле 3 и 5 января пройдут новогодние балы
02 января 2023

Стала известна программа мероприятий на новогодние праздники в Пскове
01 января 2023

Выставка новых экспонатов пройдёт в музее-заповеднике «Михайловское»
31 декабря 2022

Митрополит Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском монастыре

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...