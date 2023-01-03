Музей-усадьба «Тригорское» приглашает на рождественские вечера

22:46, 03 января 2023, ПАИ

Накануне Рождества, 4 и 5 января, в уютной усадебной атмосфере дворянской гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов для гостей музея состоится традиционный литературно-музыкальный вечер. Об этом сообщает Telegram-канал музея заповедника «Михайловское».

Музыкальные произведения и стихотворения, милые развлечения – игры, танцы, шарады – все это позволит окунуться в загадочный мир усадебного зимнего праздника

XIX века.

В исполнении псковских артистов Марины Мариненко (сопрано) и Эдуарда Банько (тенор) под аккомпанемент Ивана Колбашова (фортепиано) прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов П. Чайковского, С. Франка, В.-А. Моцарта, Ф. Шопена, Ф. Легара.

Ведущая программы – сотрудник музея Татьяна Трофимова.

Музей-усадьба «Тригорское»

4 января 2023 г. с 16.00 до 17.00

5 января 2023 г. с 16.00 до 17.00