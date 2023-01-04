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Общество

Можно ли класть телефон под подушку на ночь, объяснил эксперт

Мобильный телефон в процессе работы излучает электромагнитное поле, которое может оказывать воздействие на головной мозг человека, поэтому класть телефон под подушку на ночь не рекомендуется, заявил заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

«С точки зрения излучения, конечно, не рекомендуется класть мобильный телефон под подушку или рядом с головой. Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями. Головной мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в целом и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, но тем не менее воздействие всё равно оказывается», — сказал Андрей Гуськов, передаёт РИА Новости. 

По его словам, на сегодняшний день чрезмерное воздействие электромагнитного поля любой частоты, не только радиочастотного диапазона, не имеет ярко выраженного характерного проявления. Однако Международное агентство по изучению рака относит воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона к вероятному канцерогенному фактору с классификацией 2B, то есть вероятно канцерогенному для человека, подчеркнул специалист.

Он отметил, что если нет возможности убрать телефон из-под подушки, то есть вариант включить режим полёта, который предполагает выключение передающей части, но только нужно выключить ещё и Wi-Fi, и Bluetooth, так как они тоже излучают сигнал.

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