500 тысяч рублей и выше планируют получать 5% жителей СЗФО — опрос

09:51, 04 января 2023, ПАИ

Какие планы освоения новых карьерных вершин есть у трудящихся, а также сколько они хотят зарабатывать в 2023 году, выяснила служба исследований hh.ru, которая провела опрос среди жителей СЗФО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В рамках опроса выяснилось, что жители СЗФО, наметившие для себя изменение карьеры в 2023 году, хотят в большинстве своём (55 % или больше половины опрошенных) освоить как минимум одну новую профессию. Чаще всего такие планы на новый год строят представители бухгалтерской и экономической сфер (65 % опрошенных в данной области), эйчары и кадровые работники, а также IT-специалисты (по 62 % в каждой профессиональной сфере).

Ещё четверть опрошенных (24 %) в СЗФО планируют изучить сразу две новые профессии. Нацелились на две новые профессии каждый третий представитель (28 %) из сферы административного персонала, а также студенты. Ещё 4 % жителей СЗФО отметили, что чувствуют в себе силы освоить от трёх до пяти и более новых профессий в 2023 году. Чаще всего настолько серьёзные планы строят маркетологи, работники транспортной и производственной сферы.

Примечательно, что мужчины на 4 % чаще, чем женщины в этом году хотят освоить одну новую специальность, в то время как женщины на 6 % чаще мужчин планирую изучать как минимум две новые профессии.

Немаловажны и финансовые планы жителей СЗФО на 2023 год. Выяснилось, что чуть больше трети (36 %) опрошенных в СЗФО хотят зарабатывать в этом году до 100 000 рублей. В данном случае зарплатные запросы трудящихся на Северо-Западе превышают средние российские показатели на 6 %. Ещё четверть (23 %) трудящихся в СЗФО хотят получать зарплату до 150 000 рублей. Каждый десятый (11 %) мечтает о зарплате не ниже 200 000 рублей. 5 % нацелились на зарплату до 300 000 рублей в месяц. Доход в размере полумиллиона рублей и выше планируют получать в 2023 году 5 % местного населения.

Одни из самых высоких зарплатных запросов в 2023 году планируют выставлять работники финансовой сферы и бухгалтерии – 10 %, или каждый десятый опрошенный из этой профсферы, указали, что хотят зарабатывать более 500 000 рублей в месяц. Для сравнения: в сфере производства таких желающих набралось лишь 2 %. Доход до 150 000 рублей хотят видеть в этом году чаще всего работники транспортной сферы (45 %). Зарплату до 100 000 рублей не прочь получать административный персонал. Работники сферы продаж и клиентского сервиса будут запрашивать доход до 200 000 рублей, а IT-специалисты, как правило, до 300 000 рублей.