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Общество

Отцам лучше установить контакт с дочерями, чем с сыновьями — SuperJob

Среди родителей и разнополых детей из всех округов страны, а также псковичей 18–25 лет, которые воспитывались в полных семьях, SuperJob провёл опрос. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. 

Двое из трёх родителей, примерно поровну матерей и отцов, уверены, что одинаково хорошо понимают и сыновей, и дочерей. А вот среди молодых мужчин поколения Z только 43 % опрошенных считают, что оба родителя понимают их. Среди девушек об одинаковой степени взаимопонимания и с матерью, и с отцом рассказала только каждая третья, чуть чаще девушки говорят о том, что мать понимает их лучше (35 %). Каждый четвёртый юноша также утверждает, что с матерью им легче быть понятым и услышанным (24 %).

Среди юношей и девушек 18–25 лет по 8 % тех, кто считает, что их лучше понимает отец. При этом отцы чуть чаще говорят, что им легче установить контакт с дочерями (10 %, с сыновьями — 9 %).

Отцов, которые признают, что не понимают ни сыновей, ни дочерей, — 3 %, матерей — 4 %. Среди совершеннолетних сыновей 9 % говорят, что их не понимают оба родителя, среди дочерей — 11 %.

Интересно, что юноши, которые зарабатывают от 50 тысяч рублей в месяц, говорят о взаимопонимании с родителями чаще, чем те, кто зарабатывает меньше. У девушек ситуация противоположная: те, кто зарабатывает от 50 тысяч рублей, чаще говорят о том, что родители их не понимают.

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