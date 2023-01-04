Михаил Ведерников исполнил мечты детей накануне Нового года

11:19, 04 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечты детей из социальных учреждений накануне Нового года. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«На Новый год каждый ребёнок ждёт деда Мороза, который исполнит его мечты. Особенно верят в волшебство дети из социальных учреждений, которые остались без родительского тепла и заботы», — рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, он исполнил детские мечты, которые снял с «Ёлки желаний». Семь подарков было вручено ребятам.

«Спасибо всем добрым волшебникам, которые участвуют в акции Ёлка желаний и помогают сбываться самым заветным детским мечтам!» — подытожил губернатор Псковской области.