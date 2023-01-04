Кабмин продлил программу поддержки предприятий легкой промышленности

11:41, 04 января 2023, ПАИ

Постановление о продлении программы поддержки предприятий легкой промышленности до конца 2023 года, которые с помощью федеральных субсидий смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

«Решение будет распространяться на займы, взятые в 2023 году для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70 % расходов на выплаты по процентам. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено более 600 млн рублей ежегодно», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2023 году можно будет получить компенсацию по кредитам, выданным на срок до двух лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.

Также в Правительстве расссказали, что продление данной программы субсидирования поможет продолжить поддержку предприятий отрасли, повысить качество и расширить ассортимент их продукции.