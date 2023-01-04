Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств в Россию

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств и оборудования в Россию до конца 2023 года, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Фото: Telegram-канал Правительства РФ

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый ввоз в Россию электронных устройств ещё на один год — до конца 2023 года. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», — сказано в сообщении, передайт агентство «Прайм».

Отмечается, что принятие постановления позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций.

В сообщении сказано, что раньше для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовителю нужно было обращаться с заявлением в уполномоченную организацию — центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощенный порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.

Уточняется, что согласно упрощенному порядку исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

Кроме того, основным условием является то, что производители оборудования должны быть включены в перечень системообразующих предприятий, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики.

Постановление предусматривает внесение перечисленных выше изменений в постановление правительства от 9 мая 2022 года №834.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 января 2023

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств в Россию
04 января 2023

Михаил Ведерников исполнил мечты детей накануне Нового года
04 января 2023

В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
04 января 2023

Количество погибших российских военных в Макеевке увеличилось
04 января 2023

Пропавшую год назад женщину разыскивают в Пскове
03 января 2023

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
03 января 2023

Путин поручил снять и показать документальное кино о спецоперации на Украине
03 января 2023

В Островском доме детского творчества открылась выставка новогодних поделок

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...