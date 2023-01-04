Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств в Россию

11:56, 04 января 2023, ПАИ

Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств и оборудования в Россию до конца 2023 года, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

«Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощённый ввоз в Россию электронных устройств ещё на один год — до конца 2023 года. Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», — сказано в сообщении, передайт агентство «Прайм».

Отмечается, что принятие постановления позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций.

В сообщении сказано, что раньше для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовителю нужно было обращаться с заявлением в уполномоченную организацию — центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощенный порядок допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий.

Уточняется, что согласно упрощенному порядку исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

Кроме того, основным условием является то, что производители оборудования должны быть включены в перечень системообразующих предприятий, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики.

Постановление предусматривает внесение перечисленных выше изменений в постановление правительства от 9 мая 2022 года №834.