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Общество

Невельские женщины связали носки для мобилизованных

Задолго до Нового года в Невельском районе в Центре общения пожилых людей начали работу над сбором посылки на фронт, рассказала председатель Невельского отделения Союза пенсионеров России Татьяна Некрасова.

Фото здесь и далее: «Невельский вестник»

Женщины вязали носки для мобилизованных, а также прикладывали письма и стихи. К этой акции присоединились и жительницы деревни Новохованск.

«Невельские мастерицы вкладывали в изделия тепло своих рук и сердец. Казалось бы, куда проще купить носки? Но вязаные вещи ценны, необычны, уникальны и любимы. Вложенная в изделие, созданная живыми руками энергетика человека, наполненная душевным теплом и любовью, отличает их от фабричных. Каждая петелька связана с любовью в надежде, что бойцы почувствуют её. Общими усилиями получилась большая посылка», — сообщает районная газета «Невельский вестник».

Посылка с носками и письмами отправилась на фронт.

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