Невельские женщины связали носки для мобилизованных

13:45, 04 января 2023, ПАИ

Задолго до Нового года в Невельском районе в Центре общения пожилых людей начали работу над сбором посылки на фронт, рассказала председатель Невельского отделения Союза пенсионеров России Татьяна Некрасова.

Женщины вязали носки для мобилизованных, а также прикладывали письма и стихи. К этой акции присоединились и жительницы деревни Новохованск.

«Невельские мастерицы вкладывали в изделия тепло своих рук и сердец. Казалось бы, куда проще купить носки? Но вязаные вещи ценны, необычны, уникальны и любимы. Вложенная в изделие, созданная живыми руками энергетика человека, наполненная душевным теплом и любовью, отличает их от фабричных. Каждая петелька связана с любовью в надежде, что бойцы почувствуют её. Общими усилиями получилась большая посылка», — сообщает районная газета «Невельский вестник».

Посылка с носками и письмами отправилась на фронт.