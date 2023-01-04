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Общество

Несанкционированную свалку ликвидировали в Локнянском районе

Шесть несанкционированных свалок с отходами производства и потребления выявили в Псковской области с начала 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На территории Псковской области с начала прошлого года было проведено 456 контрольных (надзорных) мероприятий. По результатам выездных обследований сотрудники ведомства выявили несанкционированные свалки отходов производства и потребления в Новосокольническом, Локнянском, Опочецком, Себежском и Печорском районах Псковской области. Общая площадь захламления земель свалками бытовых и производственных отходов составила 2,16 га, из них была ликвидирована одна свалка площадью 0,001 га в Локнянском районе.

В целях повышения эффективности устранения свалок управлением были направлены письма в адреса администраций муниципальных образований Псковской области в отношении пяти свалок.

Согласно поступившим ответам из администраций районов в отношении одного земельного участка, на котором расположена свалка площадью 0,9578 га, органами местного самоуправления проводится работа по переводу данного участка в земли промышленности, по поводу другой свалки, площадью 0,25 га, получено гарантийное письмо о её ликвидации силами органов местного самоуправления. 

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