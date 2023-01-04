Четыре магнитные бури накроют Псков в январе

16:26, 04 января 2023, ПАИ

Четыре магнитные бури накроют Псков 19–20, 26 и 31 января. По сообщению лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 21 по 25 и с 28 по 30 января магнитосфера ожидается спокойной.

18 и 27 января магнитосфера будет возбуждённой.

Магнитные бури могут сопровождается у человека такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и так далее.