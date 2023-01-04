Четыре магнитные бури накроют Псков в январе
Четыре магнитные бури накроют Псков 19–20, 26 и 31 января. По сообщению лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, с 21 по 25 и с 28 по 30 января магнитосфера ожидается спокойной.
18 и 27 января магнитосфера будет возбуждённой.
Магнитные бури могут сопровождается у человека такими симптомами, как болезненная реакция на свет и/или громкие звуки, боль в суставах, бессонница или, наоборот, повышенная сонливость, раздражительность, слабость, плохое общее самочувствие и так далее.
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