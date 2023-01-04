Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле 5 января
Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле 5 января в 19:00. Об этом сообщает Telegram-канал Псковского музея-заповедника.
«Приказная палата Псковского кремля вновь наполнится музыкой, танцами и весельем! Вальс, полонез, падеграс — и это далеко не все танцы, которые освоили участники первого бала!» — говорится в сообщении.
Купить билет можно на сайте Псковского музкея-заповедника, доступна оплата «Пушкинской картой».
Запись и справки — по телефону (+7 8112) 72-45-74.
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