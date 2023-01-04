Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле 5 января

14:42, 04 января 2023, ПАИ

Новогодний бал пройдёт в Псковском кремле 5 января в 19:00. Об этом сообщает Telegram-канал Псковского музея-заповедника.

«Приказная палата Псковского кремля вновь наполнится музыкой, танцами и весельем! Вальс, полонез, падеграс — и это далеко не все танцы, которые освоили участники первого бала!» — говорится в сообщении.

Купить билет можно на сайте Псковского музкея-заповедника, доступна оплата «Пушкинской картой».

Запись и справки — по телефону (+7 8112) 72-45-74.