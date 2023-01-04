Участников рождественских прогулок познакомили с историей Пскова

15:14, 04 января 2023, ПАИ

Участников рождественских прогулок познакомили с историей Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

На протяжении двух дней слушатели Псковского филиала Российской международной академии туризма знакомили школьников и молодёжь с историей города, городскими легендами и интересными фактами.

В ходе прогулок участники также познакомились с историей псковских храмов, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, посетили Псковский кремль, театр драмы, Летний сад и набережную реки Псковы.

«В новом году в таком формате экскурсии проходят впервые. Мы планируем продолжить подобные мероприятия в период весенних каникул», — рассказал председатель Совета по молодёжной политике при городской Думе Александр Андреев.

В ОМСУ отметили, что организатором прогулок выступил Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе совместно с Псковским филиалом Российской академии туризма при поддержке управления образования администрации Пскова.