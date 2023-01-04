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Общество

В России предложили перенести часть нерабочих дней с января на май

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести часть нерабочих дней с января на май, сообщает пресс-служба Сергея Миронова.

«Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости. 

Лидер «Справедливой России — За правду» отметил, что некоторые россияне во время январских праздников не могут провести время с пользой для своей семьи, также растут случаи злоупотребления алкоголем. «При этом каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники», — утверждает Сергей Миронов, его слова приводит пресс-служба.

Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил о необходимости сокращения новогодних праздников.

 

 

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