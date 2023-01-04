В России предложили перенести часть нерабочих дней с января на май

15:43, 04 января 2023, ПАИ

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести часть нерабочих дней с января на май, сообщает пресс-служба Сергея Миронова.

«Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Лидер «Справедливой России — За правду» отметил, что некоторые россияне во время январских праздников не могут провести время с пользой для своей семьи, также растут случаи злоупотребления алкоголем. «При этом каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники», — утверждает Сергей Миронов, его слова приводит пресс-служба.

Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов заявил о необходимости сокращения новогодних праздников.



