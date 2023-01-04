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Общество

До -34 градусов прогнозируют синоптики в Центральной России

Росгидрометцентр выпустил предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе: среднесуточная температура будет на 9–17 градусов ниже нормы, ожидаются морозы до -34 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик сообщил, что Росгидрометцентр выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе.

«6–10 января на большей части территории Центрального федерального округа ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 9–17 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 21–26 градусов, на севере округа — до минус 29–34. Днём преобладающая температура минус 17–22, на севере округа — минус 23–28 градусов», — сказал Роман Вильфанд, передаёт РИА Новости.

Он пояснил, что зимой погода считается аномальной в том случае, если температура ниже нормы на 7 и более градусов в течение пяти и более дней.
 

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