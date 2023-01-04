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Общество

Киев планирует серьезное наступление весной — военная разведка Украины

Киев планирует весной активизировать боевые действия, заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает телеканал ABC, которому Кирилл Буданов дал интервью.

«Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане», — ответил он на вопрос ведущей о том, какие у него ожидания относительно следующих шести месяцев конфликта, передает РИА Новости. 

Как рассказал телеканал, Кирилл Буданов ожидает, что месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март. По его словам, Украина планирует провести весной серьезное наступление.

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