Теплую одежду и оборудование для мобилизованных отправили в Псков

17:07, 04 января 2023, ПАИ

Теплую одежду и оборудование для мобилизованных отправили в Псков. Об этом сообщила администрация Сорватольского района республики Карелии в соцсети «ВКонтакте».

«По заявке командира воинской части приобрели комплекты зимней камуфлированной одежды, берцы, тепловизоры, очки и прицелы ночного видения, наглазники и другое тактическое оборудование. Содействие в закупке фонду «Живой город» оказало Минэкономразвития Карелии по поручению главы республики Артура Парфенчикова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состав груза формируется по заявкам бойцов, которые они передали главе Карелии во время его посещения зоны СВО.